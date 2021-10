Ddl Zan, monta la protesta: mobilitazione in 42 piazze. Ci sono anche Palermo, Reggio, Rende e Taranto

Dopo le proteste di ieri a Milano, Roma, Vicenza e Cuneo, sono 42 le città che nelle prossime ore scenderanno in piazza per protestare contro l’affossamento della proposta di legge contro l’omotransfobia. «Il Paese sta rispondendo alla farsa vergognosa andata in scena l’altro ieri al Senato - commenta Gabriele Piazzoni, segretario generale di Arcigay -. Questo è il Paese reale, quello delle persone che lottano contro l’odio e che protestano contro una lobby di parlamentari privilegiati che si sono presi gioco di loro».

Oggi tocca ad Aosta (Arco di Augusto, ore 18.45), Barletta (via Cialdini, ore 19.30), Brescia (piazza Mercato, ore 21), Ferrara (piazza Municipale, ore 18), Genova (piazza de Ferrari, ore 18.30), Venezia (Campo Santa Margherita, ore 17), Verona (piazza Bra, ore 18).

Domani, sabato 30 ottobre, sarà la volta di Ancona (piazza Cavour, ore 16.30), Bologna (piazza Maggiore, ore 12), Bolzano (piazza Silvius Magnano, ore 16), Cagliari (T Hotel, ore 15), Cremona (Giardini Piazza Roma, ore 13.30), Foggia (piazza Giordano, ore 18), Firenze (piazza della Repubblica, ore 16), Frosinone (piazza Gramsci, ore 17), Latina (parco Falcone e Borsellino, ore 16), Lecce (piazza sant'Oronzo, ore 18), Lecco (piazza XX settembre, ore 16), Lucca (davanti alla stazione ferroviaria, ore 15), Mantova (piazza Martiri di Belfiore, ore 16), Merano (BZ) (via Cassa di Risparmio, ore 18), Modena (piazzetta Muratori, ore 20), Monza (piazza Roma, ore 18.15), Napoli (Largo Berlinguer, ore 18), Padova (Palazzo Moroni, ore 16.30), Palermo (Foro Italico, ore 15), Pavia (piazza Vittoria, ore 16), Perugia (piazza IV novembre, ore 19), Pesaro (piazzale della Libertà, ore 15.30), Reggio Calabria (piazza Camagna, ore 16), Reggio Emilia (piazza Martiri del 7 Luglio, ore 16.30), Rende (CS) (piazza San Carlo Borromeo, ore 16), Rimini (piazza Cavour, ore 18.30), Taranto (piazza Maria Immacolata, ore 17.30), Torino (piazza Carignano, ore 16), Udine (piazza XX settembre, ore 16), Verbania (piazza Ranzoni, ore 10).

Domenica 31 ottobre sono in programma mobilitazioni a L'Aquila (Villa Comunale, ore 11), Piacenza (Pubblico Passeggio, ore 16), Rovigo (piazza Vittorio Emanuele II, ore 16.30), Siena (piazza Salimbeni, ore 10). Infine, martedì 2 novembre è prevista una manifestazione a Trento (piazza Duomo, ore 18)

© Riproduzione riservata