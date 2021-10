Coronavirus, oggi in Italia tasso di positività in risalita

Sono 4.526 i nuovi casi di covid registrati oggi dal bollettino del ministero della salute a fronte di 350.170 tamponi per un tasso di positività in crescita dall’1% all’1,29%. Ieri infatti i nuovi casi erano stati 4.878 ma su un numero molto più alto di tamponi (477.352). In calo invece il numero dei morti: oggi 26 contro i 37 delle 24 ore precedenti, che portano il totale da inizio pandemia a 132.074. Scendono i ricoverati in Terapia intensiva (-4) a 342 mentre aumentano quelli nei reparti ordinari (+47) per un numero complessivo di 2.754. Aumenta il numero degli attuali positivi a 82.448 (+2.067) ma anche quello dei dimessi o guariti che segna un +2.432 per un totale di 4.557.417 persone. Per quanto riguarda le diverse regioni, il maggior numero di nuovi casi si registra in Campania (636) seguita dal Lazio (528), dalla Lombardia (474) e dalla Toscana (385).

