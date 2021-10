G20 Roma, al via la seconda giornata: braccio di ferro sul clima. Draghi in pressing sulle emissioni

Con uno schieramento imponente di forze dell'ordine, cameramen e fotografi, con l'intera zona vietata al traffico, tutto è pronto alla Fontana di Trevi per il tradizionale lancio della monetina da parte dei leader del G20.

Un tappeto guida azzurro segna l'ingresso alla zona della vasca, dove ci sono due carabinieri in alta uniforme. Elicotteri sorvolano la zona.

Il clima e lo sviluppo sostenibile saranno oggi al centro dell'agenda della seconda giornata del G20 di Roma.

Il programma si apre questa mattina con una passeggiata dei leader alla Fontana di Trevi. Alle 10.30 poi è previsto l'arrivo alla Nuvola di Fuksas, sede dei lavori, per un evento a latere sul "Ruolo del settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici, alla presenza del principe Carlo d'Inghilterra. La seconda sessione di lavoro, alle 11.05, verteà su "Cambiemento climatico e ambiente".

La terza sessione, sullo "Sviluppo sostenibile", è prevista alle 13.50. Alle 15.40 è in programma la sessione conclusiva del vertice, che sarà seguita dalla conferenza stampa del presidente del Consiglio Mario Draghi e poi degli altri leader.

Draghi: "Dobbiamo agire rapidamente"

Dobbiamo agire «rapidamente per evitare conseguenze disastrose» sul clima». Lo ha detto il premier Mario Draghi, aprendo un evento a latere del G20 sul "Ruolo del settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici", alla presenza del principe Carlo d’Inghilterra. «L'ultimo rapporto del Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici mostra che dobbiamo effettuare tagli immediati, rapidi e considerevoli alle emissioni per evitare conseguenze disastrose. Alcuni di noi si chiedono perché spostiamo il nostro obiettivo da 2 gradi a 1,5 gradi. Come mai? Perché lo dice la scienza». Lo ha detto il premier Mario Draghi, aprendo un evento a latere del G20 sul «Ruolo del settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici», alla presenza del principe Carlo d’Inghilterra.

"Il cambiamento verso le energie pulite è fondamentale per ridurre le emissioni e non possiamo più rinviare questo impegno. I governi devono sostenere cittadini e imprese" ha detto ancora Draghi nel corso della prima sessione del G20 "Leaders' Side-Event on "The role of the private sector in the fight against climate change".

"Questa transizione rappresenta un’opportunità anche per ridurre le diseguaglianze", ha aggiunto. «Vinciamo o falliamo insieme. Come G20 abbiamo la responsabilità di mostrare la nostra leadership e guidare il mondo verso un futuro più sostenibile».

© Riproduzione riservata