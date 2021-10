Maltempo, ritorna l'allerta meteo su Sicilia e Calabria

Nuova perturbazione in arrivo sull'Italia: un’ondata di maltempo proveniente dall’Atlantico porterà nelle prossime ore temporali su buona parte del paese. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Sicilia, Calabria e Campania in estensione, dalle prime ore di lunedì, a Liguria, Emilia-Romagna Veneto e Marche. Sulla base dei fenomeni previsti il Dipartimento ha valutato l’allerta gialla per Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia e su alcuni settori di Veneto, Liguria, Marche, Campania e Basilicata.

