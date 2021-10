Va a fuoco coperta elettrica, anziana morta in provincia di Macerata

Un’anziana è morta questa mattina per le fiamme che hanno avvolto la sua camera da letto e, con ogni probabilità, innescate da una coperta elettrica. La tragedia si è verificata questa mattina in un appartamento a Santa Maria in Metenano: sono stati alcuni parenti a dare l’allarme intorno alle 8 e anche i primi a soccorrere l’anziana.

Quando sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118 per la donna non c'è stato nulla da fare; due dei familiari intervenuti, invece, sono stati accompagnati in ospedale per controlli.

