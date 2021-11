Acqua alta a Venezia, in serata marea tra 120 e 130 centimetri

Acqua alta a Venezia: prevista per le 20.45 di stasera una marea tra 120 e 130 centimetri. In previsione degli eventi di marea legati alle perturbazioni meteo che si avranno fra l'1 e il 3 novembre, ieri si è riunito nuovamente il tavolo tecnico per le Previsioni della marea, composto da CPSM Città di Venezia, ISPRA e CNR-ISMAR. L'aggiornamento delle previsioni meteorologiche conferma il passaggio sul Mediterraneo di una prima struttura depressionaria nella giornata del 1° novembre, con venti di scirocco intensi e persistenti sull'Adriatico e rinforzi importanti sulla costa veneta dal tardo pomeriggio. La situazione meteorologica conferma quindi la possibilità di importanti contributi meteorologici alla marea. Questi, associati ai massimi di marea astronomica di sizigia, tenderanno a produrre altrettanti eventi mareali intensi.

I livelli di marea

I modelli operativi presso i tre Istituti, portano alla indicazione dei possibili seguenti livelli di marea: lunedì 1 novembre: 80-90 cm ore 8:30. lunedì 1 novembre: 120-130 cm ore 20:45. Il Tavolo tecnico emetterà un aggiornamento nella giornata di oggi

