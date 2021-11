Violento frontale tra due auto, un morto e 5 feriti in provincia di Taranto

Grave incidente stradale alle porte di Laterza, nell’area occidentale del Tarantino. Il bilancio è di un morto e cinque feriti. Ha perso la vita un uomo di 57 anni. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco e agli equipaggi del 118, c'è stato uno scontro frontale tra due auto: una Panda ed una Punto.

E’ deceduto il conducente della Panda che è di Laterza. In ciascuna delle due vetture, viaggiavano tre persone. Dei cinque feriti, tutti trasportati in ospedale, uno è in prognosi riservata. Sono stati gli automobilisti in transito a lanciare l’allarme ai Carabinieri. Lo schianto è avvenuto sulla strada che da Laterza porta a Matera.

© Riproduzione riservata