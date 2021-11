Torino, uccide la moglie con un colpo di pistola e si toglie la vita

Ha ucciso la moglie con un colpo di pistola mentre la donna dormiva nel letto, quindi si è tolto la vita con la stessa arma. E’ accaduto questa notte in via San Quintino, in centro a Torino. L'autore del gesto è Daniele Bruno, 78 anni, mentre la moglie è Ivana Pennacchio, 75 anni. Dopo aver sparato alla moglie, l’uomo ha chiamato il 112 spiegando all’operatore quanto accaduto. Sul posto sono giunti i carabinieri, che hanno trovato i corpi senza vita dei coniugi. Sul tavolo, il 78enne ha lasciato un biglietto in cui si scusava con i figli per il gesto.

© Riproduzione riservata