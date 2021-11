Insularità, arriva l'ok unanime del Senato al ddl: i prossimi passaggi

Via libera dell’Aula del Senato - all’unanimità, con 223 voti favorevoli - al ddl costituzionale, d’iniziativa popolare, per la modifica dell’articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità. Si tratta della prima deliberazione di palazzo Madama saranno necessari quattro passaggi, due alla Camera e due al Senato, perché si tratta di un ddl che modifica la Carta costituzionale.

L’insularità comporta «una tassa celata di 1200 euro per ogni cittadino, anche per i neonati, e una perdita per il Pil quasi come se ogni anno si abbattesse sulla nostra isola una pandemia di Covid 19». È stato il messaggio che oggi ha portato il vicepresidente della Regione Siciliana e membro del Comitato europeo delle regioni (CdR), Gaetano Armao (Ppe), all’Assemblea regionale e locale euromediterranea (Arlem). Armao, che ha preso spunto da un’analisi fatta in passato dalla Regione, ha invitato Bruxelles a «quantificare il costo dell’insularità per tutte le isole mediterranee» anche per dare "una nuova dimensione» alla «politica di coesione».

