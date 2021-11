Evasione fiscale, la Procura di Roma chiede 4 anni di carcere per Gigi D'Alessio

Terremoto fiscale in arrivo per uno dei cantanti italiani più celebri. La Procura di Roma ha, infatti, chiesto quattro anni di carcere per evasione fiscale nei confronti di Gigi D'Alessio.

Oggetto della discussione è la presunta frode perpetrata dall'artista napoletano nei confronti dello Stato. Più nello specifico Gigi D'Alessio avrebbe evaso le imposte per 1,7 milioni di euro non dichiarando i propri utili.

La Procura di Roma ha inoltre fatto richiesta di condanna a due anni nei confronti di altri quattro imputati. Due dei quattro capi d'imputazione sono caduti in prescrizione. La sentenza è prevista per il 9 novembre.