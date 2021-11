Ortonovo, “Cercasi autista per 2000 euro al mese”, ma... non accetta nessuno

È successo a Ortonovo (in provincia di La Spezia) ma poteva capitare ovunque in Italia. Ma ciò non contribuisce certo a far sgonfiare la portata della storia. Le Autolinee Lorenzini, società rinomata per il noleggio dei pullman, hanno puntato molto sul rilancio del movimento turistico (in particolar modo quello crocieristico) ma si sono trovati di fronte a una cruda realtà: c'è grande penuria di autisti. Tuttavia non è questa considerazione a far notizia, quanto il gran numero di rifiuti ricevuti di fronte a un... lauto compenso: 2000 euro in busta paga, pronti-via. Magari con la la possibilità di far crescere ulteriormente il gruzzoletto. Una proposta che un numero molto alto di giovani ha rispedito al mittente, senza pensarci.

La proposta

Ecco perché la società ha diffuso un nuovo annuncio per trovare autisti abilitati, proponendo contratti full time (a tempo determinato e indeterminato. Coloro i quali fossero interessati può contattare l’azienda allo 0187 66804 o alla mail info@autolineelorenzini.it.

© Riproduzione riservata