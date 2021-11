Maltempo: allerta arancione in Sicilia oggi e domani

La Protezione civile siciliana ha diffuso un messaggio di allerta elevata per il resto della giornata di oggi e per domani in Sicilia. L’allerta arancione di preallarme indica «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali e ionici, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto dell’isola, con quantitativi cumulati moderati. Venti forti sud-orientali sui settori ionici e zone costiere tirreniche».

Viene espressamente indicato «in caso di rovesci o temporali, di prestare particolare attenzione ai deflussi nelle aree urbane e nei luoghi frequentati dall’uomo, anche in prossimità dei corsi d’acqua». In una città come Palermo, già oggi allagata da una pioggia costante ma moderata, ciò significherebbe non potersi recare al lavoro o a scuola.

