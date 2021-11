Covid, 14enne intubata ad Ancona: è grave. L'appello della mamma a no vax e negazionisti

La mamma di una quattordicenne, intubata e ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Salesi di Ancona, ha affidato ai social un messaggio di speranza diretto alla figlia e un appello alla «gente ignorante che spero capirà che il Covid esiste». «Figlia mia adorata combatti, non ti arrendere e fai vedere chi sei. Fai vedere che sei nata guerriera e sbalordisci tutti: noi ti aspettiamo tornerai di nuovo a casa tra le mie braccia», scrive la mamma, che poi si rivolge agli adulti, anche quelli vaccinati, parlando del Covid-19 come di «un mostro che ti può distruggere».

L’appello coinvolge anche chi ha completato il ciclo vaccinale, perché «non bisogna abbassare la guardia». «Bisogna rispettare lo stesso le regole e non credere che perchè si è vaccinati si è esonerati dal prendere un virus che ora sta colpendo soprattutto i bimbi - conclude -. Questa cosa ci fa capire che gli adulti stanno abbassando la guardia e i bimbi poi ne pagano le conseguenze».

