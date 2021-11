Il giocatore di basket Sebastiano Bianchi scomparso a Verbania da domenica notte

Sono riprese questa mattina le ricerche di Sebastiano Bianchi, il giocatore di basket 29enne scomparso da domenica notte. Secondo quanto si è appreso Bianchi sarebbe uscito da casa, a Verbania, dopo aver resettato il proprio cellulare. Si suppone che il giocatore abbia cancellato tutto prima di uscire. L’auto ritorvata sul lungolago era aperta e i suoi effetti personali erano lì. Ieri si sarebbe dovuto presentare all’allenamento, ma non è arrivato. L’allarme era stato lanciato dal padre. Le ricerche dei sommozzatori sono andate avanti a vuoto per tutta la giornata di ieri nel Lago Maggiore. Bianchi è un atleta molto noto in zona: nato ad Omegna, attualmente milita in serie B nella squadra di Legnano.

