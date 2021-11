E' tornato a casa il cestista scomparso a Verbania. Resta un velo di mistero

E’ tornato a casa Sebastiano Bianchi, il cestista 29enne di Verbania che da martedì non aveva dato più notizie di se. Nella notte si è presentato nella casa dei genitori alle porte di Verbania. Affaticato, ma in buone condizioni, sotto shock per quanto accaduto, ma sano e salvo. Già nel pomeriggio di ieri gli investigatori che lo cercavano nel lago, sospettando un gesto estremo, avevano cominciato a pensare a una diversa ricostruzione dei fatti che, fortunatamente, si è rivelata quella corretta. Nelle prossime ore, i contorni di una vicenda che tenuto due città - Verbania dove Sebastiano vive e Legnano dove gioca in serie B - con il fiato sospeso, saranno chiariti

