Assegno unico per i figli da marzo 2022: domande a partire da gennaio, prime erogazioni da marzo

Domande da gennaio 2022 e prime erogazioni da marzo. Si tratta della road map con cui dovrebbe entrare a regime l’assegno unico universale. Il decreto attuativo della misura dovrebbe arrivare in Cdm la prossima settimana. A regime, come anticipa Avvenire, l’assegno verrà sempre erogato da marzo a marzo di ciascun anno. «Non uno slittamento» della misura, spiegano fonti ministeriali, ma una scelta legata all’esigenza di permettere alle famiglie di presentare l’Isee dell’anno precedente, su cui si misura l’assegno. Per il 2022, per evitare 2 mesi scoperti, si prorogheranno a gennaio e febbraio assegno 'ponte' e assegni familiari oggi in vigore.

