Femminicidi, strage senza fine: 54 donne uccise nel 2021 per mano del partner o dell’ex

Tra l’1 gennaio e il 7 novembre di quest’anno in Italia sono stati registrati 247 omicidi, con 103 vittime donne (una ogni tre giorni), di cui 87 uccise in ambito familiare/affettivo; tra questi delitti 54 possono essere definiti femminicidi: donne che hanno trovato la morte per mano del partner o dell’ex partner . Sono alcuni dei dati contenuti nell’ultimo report sugli «Omicidi volontari» curato dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale.

Rispetto allo stesso periodo del 2020, si nota un lieve decremento (-2%) nell’andamento generale degli eventi (da 251 a 247), con le vittime di genere femminile che aumentano invece da 97 a 103 (+6%). Anche i delitti commessi in ambito familiare/affettivo mostrano una leggera crescita (+2%), passando da 124 a 127; le vittime di genere femminile, da 83 nel periodo 1 gennaio-7 novembre 2020, arrivano a 87 nell’analogo periodo dell’anno in corso (+5%). Stesso incremento (+5%) per le donne vittime di partner o ex che passano da 57 a 60.

Da Roberta Siragusa a Alessandra Zorzin: sono già 48 i femminicidi nel 2021 Rossella Placati Deborah Saltori Clara Ceccarelli Lidia Peschechera Luljeta Heshta Piera Napoli Sonia Di Maggio Ilenia Fabbri Teodora Casasanta Roberta Siragusa Victoria Osagie Edith femminicidio Cislano Ornella Pinto Dorina Alla Elena Raluca Serban Tina Boero Annamaria Ascolese Saman Abbas Emma Elsie Michelle Pezemo Ylenia Lombardo Angela Dargenio Tunde Blessing Maria Carmina Fontana Bruna Mariotto Alessandra Piga Chiara Gualzetti Ginetta Giolli Vincenza Tortora Marylin Pera Silvia Manetti Catherine Panis e Stefania Chiarissa Panis Vanessa Zappalà Ada Rotini uccisa a Bronte Angelica Salis uccisa a Cagliari Rita Amenze uccisa a Vicenza Giuseppina Di Luca Sonia Lattari uccisa a Fagnano

In termini assoluti, le donne vittime di omicidi sono state 141 nel 2018, 111 nel 2019 e 116 nel 2020 ma la percentuale di vittime donne sul totale degli omicidi volontari è salita dal 35% del 2019 al 40,5% del 2020; quest’anno, fino al 7 novembre, risulta in ulteriore ascesa (41,7%).

