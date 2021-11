Pedopornografia: arrestato 22enne. In un video ripresa anche una bambina di 9 anni

E’ accusato di aver detenuto e aver anche autoprodotto foto e video pedopornografici: in un filmato è stata ripresa anche una bambina di 9 anni. Per questo motivo la Guardia di Finanza e la Polizia Postale hanno arrestato un giovane, di 22 anni, bresciano. Il provvedimento è stato deciso dopo il sequestro del cellulare dell’indagato, durante una perquisizione disposta dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una più ampia indagine in materia di reati tributari.

