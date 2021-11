Dal 15 novembre obbligo catene a bordo o gomme invernali. Le strade interessate in Calabria e Sicilia

Da lunedì 15 novembre su strade e autostrade, se l'Ente gestore lo prevede con specifica ordinanza, torna l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo.

La direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2013 prevede infatti che l'Ente proprietario o gestore della strada, possa "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiaccio".

La Direttiva si applica, a cura degli enti gestori della strada, fuori dai centri abitati prevedendo un periodo uniforme su tutto il territorio nazionale compreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile. E' consentita una estensione temporale del periodo di vigenza per strade o tratti che presentino condizioni climatiche particolari come ad esempio le strade di montagna. E' inoltre prevista una deroga che permette l'installazione da un mese prima dall'entrata in vigore dell'obbligo, e quindi dal 15 ottobre, e la disinstallazione entro un mese dopo il termine di vigenza delle ordinanze, per quei veicoli che montino gomme con un codice di velocità inferiore a quello previsto in carta di circolazione, che non deve comunque mai essere inferiore a Q(160 km/h).

Questi veicoli così equipaggiati devono esporre una targhetta monitoria all'interno dell'abitacolo, ben visibile, che ricordi all'automobilista la velocità massima consentita con pneumatici declassati. Per riconoscere i pneumatici invernali, occorre guardare il disegno del battistrada che è caratterizzato generalmente da fitte lamelle che permettono una migliore aderenza al suolo. Sono identificati dalla marcatura M+S presente sul fianco del pneumatico (o M.S o M&S; a discrezione del costruttore) e dall'eventuale ulteriore pittogramma alpino, ossia una montagna a tre picchi con un fiocco di neve al suo interno, che attesta il superamento di uno specifico test di omologazione su neve.

Per quanto riguarda gli 'All season', '4 stagioni', 'all weather', 'multipurpose' e 'multiseason' è necessario ricordare invece che sono tutte definizioni commerciali a cui ciascun costruttore attribuisce contenuti tecnici specifici. Per la legge, se i pneumatici hanno la marcatura M+S consentono la circolazione durante la stagione invernale ed in presenza di ordinanze. Se si vogliono utilizzare davvero in tutte le stagioni, è necessario che abbiano un codice di velocità uguale o superiore a quello indicato in carta di circolazione ed è auspicabile che abbiano anche il pittogramma alpino.

Le strade interessate dall'obbligo di catene in Calabria

SS616 DIR 'DI PEDIVIGLIANO' dal km 0,000 al km 3,049 ad Altilia (CS); SS660 'DI ACRI' dal km 0,000 al km 43,143 tra Luzzi e Acri (CS); SS682 'JONIO TIRRENO' dal km 10,950 al km 27,000 tra Mammola e Polistena (RC); SS713 DIR 'DI SERRA SAN BRUNO' dal km 0,000 al km 6,864a Serra San Bruno (VV); SS713 DIR/ A 'DI SERRA SAN BRUNO' dal km 0,000 al km 0,536; SS19 'DELLE CALABRIE' dal km 277,960 al km 365,700 tra Cosenza e Catanzaro; SS713 'TRASVERSALE DELLE SERRE' dal km 6,615 al km 37,110, tra Vazzano (VV) e Gagliato (CZ); SS107 'SILANA CROTONESE' dal km 0,000 al km 137,650 tra Paola (CS) e Crotone; SS108 BIS 'SILANA DI CARIATI' dal km 1,300 al km 54,650 tra Bocca di Piazza e Cuturelle (CS); SS 109 BIS 'DELLA PICCOLA SILA' dal km 6,512 al km 19,485 tra Cafarda e Pentone (CZ); SS109 'DELLA PICCOLA SILA' dal km 68,200 al km 69,363 tra Cafarda e Taverna (CZ); SS109 QUATER 'DELLA PICCOLA SILA' dal km 0,000 al km 19,438 tra Bivio Cafarda e Taverna; SS177 'SILANA DI ROSSANO' dal km 0,000 al km 59,735 dal bivio Camigliatello a Cropalati; SS179 'DEL LAGO AMPOLLINO' dal km 0,000 al km 5,790 da Spineto a Bocca di Piazza; SS179 DIR 'DEL LAGO AMPOLLINO' dal km 0,000 al km 9,140 dal bivio Spineto ad Albi; SS182 'DELLE SERRE CALABRE' dal km 43,000 al km 73,000 da Sorianello (VV) a Chiaravalle (CZ); SS183 'ASPROMONTE JONIO' dal km 0,000 al km 21,400 da Delianuova a Gambarie (RC); SS184 'DELLE GAMBARIE' dal km 0,000 al km 29,164 da Gallico a Gambarie (RC); SS278 'DI POTAME' dal km 0,000 al km 40,590 da Cosenza ad Amantea; SS283 'DELLE TERME LUIGIANE' dal km 0,000 al km 18,000 da Guardia Piemontese a Fagnano (CS); SS177 DIR 'DI LONGOBUCCO' dal km 0,000 al km 9,608 a Longobucco (CS); NSA562 'STRADA DEL MEDIO SAVUTO' dal km 0,000 al km 10,000 da Scalea a Mormanno (CS); SS531 'DI CROPALATI' dal km 8,000 al km 15,560 da Scalea a Mormanno (CS).

Lungo l'A2 "Autostrada del Mediterraneo" a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile 2021, sarà in vigore l'obbligo catene a bordo o di pneumatici invernali dal km 260,951 al km 287,492, tra lo svincolo di Cosenza Sud e lo svincolo di Altilia Grimaldi e dal km 108,081 al km 196,147 tra lo svincolo di Padula/Buonabitacolo e lo svincolo di Frascineto/Castrovillari.

Le strade interessate dall'obbligo di catene in Sicilia

A19 “Palermo - Catania”, dal km 56,700 al km 130,000, tra gli svincoli di Scillato e Mulinello;

A29 “Palermo - Mazara del Vallo”, dal km 51,000 al km 84,100, tra Alcamo e Santa Ninfa;

A29dir “Alcamo - Trapani”, dal km 0,000 al km 21,300, tra Alcamo e Fulgatore.

L’ordinanza è stata emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada. L’obbligo è indicato su strada tramite apposita segnaletica verticale e ha validità anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

