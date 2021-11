L'appello di Brusaferro (Iss e Cts): “Vaccinarsi unico antidoto alla risalita della curva dei contagi”

Vaccinarsi per frenare la risalita della curva dei contagi. Appello del presidente dell’Iss e portavoce del Cts, Silvio Brusaferro, che intervistato dal Corriere chiede a tutti di collaborare. Con 78 casi su 100mila abitanti, è stata superata la soglia che permette di circoscrivere i focolai, e l’alto numero dei tamponi non giustifica l’aumento di casi: la risalita, spiega, è dovuta ad una intensa circolazione in Europa, ed è sostenuta molto dai non vaccinati e da un certo rilassamento nei comportamenti. «Ora è difficile fare previsioni. Altri Paesi stanno adottando restrizioni, ma al momento hanno numeri molto più alti dei nostri».

