Covid, contagiata durante la gravidanza: Antonietta Delli Santi muore dopo la figlioletta neonata

Non ce l'ha fatta la donna di 26 anni, Antonietta Delli Santi, ricoverata per Covid nel reparto di terapia intensiva dell'Azienda ospedaliera Federico II di Napoli. La donna è morta ieri: era stata ricoverata a fine agosto nel reparto dedicato alle donne incinte positive al Covid. I medici avevano fatto nascere la figlia prematuramente, viste le gravi condizioni della mamma, ma la piccola si è spenta dopo pochi giorni. La giovane mamma era originaria di Montano Antilia (Salerno), comune non lontano da Marina di Camerota e a Palinuro in Cilento.

De Luca: mamma positiva morta a Napoli, episodio drammatico

"Qualche ora fa credo è morta una giovane mamma che era stata ricoverata quasi due mesi fa per Covid. Una donna che era in gravidanza, è morto il bambino già un mese fa, è morta anche la mamma. Questi episodi drammatici ci devono ricordare che quando parliamo di Covid non bisogna banalizzare, ho la sensazione che molti guardino al Covid come a una influenza non è così. Abbiamo una aggressione per le fasce più giovani, sotto i 15 anni. Credo sia un dovere di civiltà completare la campagna di vaccinazione". Così Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, a margine del giuramento di Ippocrate dei giovani laureati appartenenti all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli.

