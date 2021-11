Lotto di Pandoro Melegatti ritirato dal mercato per la presenza di corpi estranei

Un lotto di Pandoro Melegatti è stato richiamato dal mercato per un possibile rischio fisico per i consumatori a causa della possibile presenza di corpi estranei. Come spiega l'avviso di richiamo, pubblicato dal Ministero della salute sul proprio portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, il ritiro dagli scaffali dei negozi del pandoro Melegatti è stato disposto per una possibile presenza di pezzi duri di plastica nell'impasto. Nel dettaglio, il richiamo, disposto dallo stesso produttore in via precauzionale in attesa di verifiche, riguarda un singolo lotto di Pandoro Originale Melegatti venduto però in due diverse modalità.

L'avviso di richiamo del Ministro del salute, datato 11 novembre, riguarda infatti sia "Il Pandoro Originale 750g" sia "Il Pandoro Originale 740g Prodotto di aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta". Si tratta però dello stesso lotto, il numero 210917, prodotto da Melegatti 1894 S.p.A. nel proprio stabilimento di Via Monte Carega e San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, in confezioni da 740 o 750 grammi ciascuna. Il prodotto interessato dal richiamo riporta data di scadenza o termine minimo di conservazione fissato al 30 aprile 2022.

