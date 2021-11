Sbarco nella notte a Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce, dove è giunto un barcone con a bordo 220 migranti, tra cui donne e bambini. Ai soccorritori hanno raccontato di essere in viaggio da cinque giorni e di essere partiti da Izmir in Turchia. Tutti sono stati accompagnati al centro di prima accoglienza di Otranto.

