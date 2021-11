Corruzione: dopo il "caso Suarez" nuova indagine all'Università per Stranieri di Perugia

La Guardia di Finanza di Perugia, su delega della Procura, hanno dato esecuzione a un decreto di acquisizione documentale presso l’Università per Stranieri di Perugia e presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonchè di esibizione di atti e documenti, con contestuale informazione di garanzia, nei confronti di una ventina di soggetti indagati, a vario titolo, per i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, induzione indebita a dare o promettere utilità, abuso d’ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio e turbata libertà degli incanti.

Le attività, spiega il procuratore Raffaele Cantone, rappresentano il prosieguo delle indagini che avevano portato, nel mese di settembre dello scorso anno, alle perquisizioni presso l’Ateneo umbro in relazione all’esame di italiano sostenuto dal calciatore Luis Suarez. Esame necessario per ottenere la cittadinanza italiana che, ricostruiscono gli inquirenti, avrebbe consentito il passaggio alla Juventus. Passaggio che non si è mai concretizzato. In quel fascicolo sono finiti gli allora vertici dell’Università per stranieri e un legale della squadra bianconera.

