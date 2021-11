La 'ndrangheta, il "Real Madrid" e i simboli massonici sulla droga dal Sudamerica

Panetti di cocaina marchiati "Real Madrid", simboli massonici e logo "alfa omega". Si presentava così, agli occhi dei militari che hanno proceduto al sequestro, la droga occultata in container commerciali e approdata a Gioia Tauro dal Sudamerica.

I precedenti

I sequestri di stupefacente all'interno dell'Area di servizio "Agip Tremestieri" nell'ambito dei quali veniva tratto in arresto un soggetto trovato in possesso di 3 panetti di cocaina del peso complessivo di kg 3,289 - marchiati con simboli massonici "squadra, compasso e occhio massonico racchiusi in un cerchio".

In data 20 settembre 2019, nei pressi dello svincolo autostradale di Cosenza Nord, veniva tratto in arresto un soggetto trovato in possesso 10 panetti di cocaina del peso complessivo di kg 10,5478; 5 panetti erano marchiati con gli stessi simboli massonici.

Il 29 settembre 2019, nel Comune di Castelfranco Emilia (MO), veniva tratto in arresto un soggetto trovato in possesso di 15 panetti di cocaina dal peso complessivo di kg 16,150. In data 11 novembre 20 19, a Villa S. Giovanni (RC), nei pressi dell'area d'imbarco. veniva tratto in arresto un soggetto trovato in possesso di 4 panetti di cocaina del peso complessivo di Kg. 4.295. Tre panetti erano marchiati con il logo "alfa-omega".

