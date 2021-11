Il 29 novembre l'Ema deciderà sul vaccino per la fascia d'età 5-11 anni. Pillola anti Covid dopo Natale

«Riteniamo che a fine mese forse il 29 l’Ema deciderà sul vaccino alla fascia d’età 5-11 anni e il responso verosimilmente sarà positivo. Conseguiranno politiche vaccinali successive». Lo ha detto a Sky Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa che aggiunge. «La campagna informativa andrà fatta con garbo e gradualità e sarà necessaria per fare capire l’utilità di questa vaccinazione anche con il coinvolgimento di pediatri e medici di famiglia. Occorre ingenerare in tutti fiducia, da costruire gradualmente», ha aggiunto.

Pillola anticovid in Italia dopo Natale

La disponibilità della pillola anticovid in Italia «ci potrebbe essere nelle settimane successive a Natale ma ci siamo attivati per poter prenotare questi due farmaci orali ci possa essere il prima possibile, avendo proceduto in accordi in tal senso in questi giorni». Ha proseguito Nicola Magrini. «La valutazione sarà fatta anche a livello centrale nei prossimi giorni per i 2 farmaci - quello della Merck e quello di Pfizer - che hanno dato risultati promettenti e confortanti. La valutazione compiuta ci sarà nelle prossime settimane. Anche in GB dove è stato autorizzato il farmaco non è però ancora disponibile».

