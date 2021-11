Sedicenne muore in incidente stradale a San Paolo Civitate (Foggia)

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto, questa mattina, sulla provinciale 30 alla periferia di San Paolo Civitate, nel Foggiano. Secondo una prima ricostruzione il minorenne era alla guida di un ciclomotore quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un autocarro che procedeva nel senso opposto. Inutili i tentativi del personale del 118, giunto sul posto, per salvare il giovane: non c'è stato nulla da fare. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

