Pedopornografia, arrestato 21enne a Bari: era allenatore di minori

La Polizia postale ha arrestato a Bari un 21enne, studente straniero domiciliato nel capoluogo pugliese per motivi di studio e preparatore atletico di adolescenti, perché trovato in possesso di materiale pedopornografico.

L’indagine della Procura di Bari in collaborazione con il Centro Nazionale di Contrasto della pedopornografia online, ha reso urgente l’adozione di un provvedimento cautelare quando, durante gli accertamenti sul 21enne, gli inquirenti hanno scoperto che l’indagato svolgeva attività di preparatore atletico in ambienti frequentati da minorenni.

Le manette sono scattate durante una perquisizione, nella quale l’indagato è stato trovato in possesso di materiale realizzato mediante sfruttamento di minori, «file multimediali, video e immagini, dal contenuto sessualmente esplicito ritraenti minori anche di tenera età, verosimilmente ottenuti - spiegano gli investigatori - attraverso la partecipazione a specifici canali presenti sulle app di messaggistica utilizzate dall’arrestato». A carico del 21enne, portato in carcere, è attualmente in corso anche un altro procedimento penale per reati simili.

