"Preparati che stasera ti sgozzo". Picchia la moglie davanti alla figlia: 35enne arrestato a Correggio

«Preparati perchè stasera ti sgozzo": così un 35enne residente a Correggio, nel Reggiano, nei confronti della moglie 33enne, dopo essere entrato in casa come una furia.

La donna è scappata chiudendosi in bagno mentre la figlia minore, in lacrime, supplicava il papà di lasciare la mamma. L’uomo è comunque riuscito ad aprire la porta e ad entrare in bagno, colpendo la donna con un pugno e facendola cadere a terra, sbattendo la testa alla lavatrice.

L’ha poi afferrata per le braccia cercando di portarla fuori dal bagno trascinandola a terra sotto gli occhi della figlia. A quel punto sono arrivati i carabinieri che, non senza fatica, sono riusciti ad immobilizzare l’uomo ed arrestarlo per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

I due militari, medicati in ospedale, hanno riportato una prognosi di 5 e 7 giorni. Le indagini hanno fatto emergere che le violenze nei confronti della donna andavano avanti da 5 anni.

© Riproduzione riservata