Primo caso di variante Delta Plus in Sardegna: in totale 147 positivi in Italia

C'è un caso di variante Delta plus del Covid, considerata particolarmente aggressiva, anche nel Sulcis, il primo in Sardegna. La notizia, anticipata dal quotidiano L’Unione Sarda, è stata confermata dall’Aou di Cagliari. Positivo un 44enne di Carbonia, ora in isolamento domiciliare (Rpt, in isolamento domiciliare). L’uomo sta bene - fanno sapere dall’Aou - aveva completato il ciclo dei vaccini e questo ha ridotto gli effetti del virus. Il paziente è costantemente monitorato dai medici dell’Aou.

C'è quasi una certezza: l’uomo non è stato fuori dalla Sardegna e quindi dovrebbe aver contratto il virus nel Sulcis. Sarebbe la conferma che la variante Delta plus è approdata nell’isola. Già avviata la fase di tracciamento per ricostruire una mappa dei contatti tra familiari e lavoro della prima vittima della variante nell’Isola. L’obiettivo è quello di circoscrivere la diffusione del Delta plus il più presto possibile per evitare che il contagio si allarghi al resto dell’Isola.

Finora in Italia è stata sequenziata 147 volte. La sottovariante può presentare due mutazioni: Y145H e A222V. Entrambe sono state osservate in precedenti ceppi del virus e non risultano associate a una minore efficacia dei vaccini. Le varianti più allarmanti, ad oggi, sono Beta (sudafricana) e Gamma (brasiliana).

«Ad oggi sono state individuate oltre cento sottovarianti di Delta: alcune di queste — come appunto AY.4.2 — si stanno differenziando. Ma per il momento tutto ciò che sta sotto il cappello della Delta è sotto il controllo dei vaccini — afferma Carlo Federico Perno, direttore dell’Unità di Microbiologia all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma —. Senza dubbio, l’osservazione attenta e costante dell’evoluzione del virus è essenziale».

