Cos'è il super Green pass. La stretta del Governo su accessi ai locali, luoghi di lavoro e luoghi chiusi

Cos'è il super Green pass, la nuova carta verde che potrebbe essere sdoganata sotto le Feste

Sarà un Natale super... green pass. Giorni frenetici dalle parti di Palazzo Chigi, perché il Governo dovrà presto decidere in materia di obblighi e certificati, alla luce dell'emergenza sanitaria, in vista delle Festività. Da qui l'idea di sdoganare una sorta di super green pass, ovvero una certificazione in grado di superare la carta verde. Ma in che termini? Attualmente, tramite app VerificaC19, la piattaforma usata per verificare la validità del certificato, si controlla il possesso (e la scadenza) del green pass, ma non è specificato come la stessa carta verde è stata ottenuta, ovvero se dopo il vaccino o dopo il tampone antigenico. Il green pass 2.0, in sostanza, varrebbe solo per determinati casi (luoghi chiusi come cinema, teatri, stadi, ristoranti, barc, ecc. ecc.). L'altra soluzione è accorciare la validità dell'antigenico (da 48 a 24 ore; di conseguenza anche il molecolare da 74 a 48).

Il ministro Brunetta sposa la linea del super Grenn pass

«La strada è un super Green pass responsabile e condiviso, per non far pagare a tutti l’egoismo di alcuni». A sottolinearlo, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta. «Se ci saranno cambi di colore perché devono pagare tutti gli italiani vaccinati, per colpa dello zoccolo duro dei no vax, estrema minoranza, sempre più invisa? - prosegue Brunetta - Se gli indicatori ospedalieri dovessero peggiorare, penso sia il caso di rafforzare il Green pass escludendo i non vaccinati da alcune attività sociali».

