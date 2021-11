Green pass falsi diffusi su una piattaforma web: la procura di Roma indaga

La procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla diffusione di Green pass sul web. L’indagine, secondo quanto si apprende, è relativa ad alcuni certificati disponibili all’interno di una nota piattaforma di file sharing. Una analoga inchiesta è stata aperta anche dalla procura di Milano. Gli accertamenti sono stati delegati alla Guardia di Finanza dopo l’indagine avviata dal Garante della Privacy.

Nella Capitale è in corso un’altra inchiesta sui Green pass. In questo caso si tratta di certificati falsi e tra gli indagati c'è anche il comico Pippo Franco. Sono 9 i certificati verdi sequestrati dai carabinieri del Nas lo scorso 3 novembre. L’indagine è stata aperta per il reato di falso.

