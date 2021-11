Roma, manifestazione no Green pass al Circo Massimo: aggredita Selvaggia Lucarelli - VIDEO

Selvaggia Lucarelli aggredita durante la manifestazione no vax del Circo Massimo. La denuncia a mezzo tweet della giornalista, che si è presentata a Roma "in incognito", è rivolta anche a quella che lei stessa definisce come "la totale assenza delle forze dell'ordine nell'area in questione". I militari, continua Lucarelli, "erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti".

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

