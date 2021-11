Sequestro da mezzo milione a un "volto noto" della criminalità in Salento

Sequestro di beni mobili e immobili per mezzo di milione di euro in provincia di Lecce. Si tratta di beni riconducibili a un volto noto della criminalità organizzata in carcere per associazione di stampo mafioso. La misura è stata eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Lecce a seguito della verifica di incongruenza e sproporzione tra quanto effettivamente dichiarato e quanto posseduto dall’uomo. Sigilli a 5 case e 3 fabbricati, 4 terreni, tre autovetture, un motociclo e conti correnti.

