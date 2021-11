Scuola: preside vara Dad anti occupanti, chi non partecipa risulterà "assente"

A due giorni dall’occupazione della scuola la preside di un liceo della Capitale attiva la dad e chi non partecipa sarà segnato assente. La decisione, che non ha precedenti in altri istituti, è stata presa dalla dirigente dello scientifico Nomentano.

«In attesa di poter riprendere le lezioni in presenza, a causa dell’occupazione dei tre edifici scolastici, al fine di garantire il diritto allo studio di coloro i quali si sono dissociati dall’occupazione, vi comunico che le lezioni riprendono in modalità a distanza da mercoledì 24 novembre - ha scritto la dirigente Giulia Orsini in una circolare interna - I docenti comunicheranno agli studenti il link per le lezioni.

Potranno collegarsi gli studenti che non sono impegnati nell’occupazione della scuola. Interrogazioni e verifiche scritte saranno rinviate al rientro in presenza».

La preside ha poi spiegato che la sua scelta non nasce per bloccare l’occupazione, ma per venire incontro alle richieste arrivate da tanti genitori. «È una decisione che ho preso per rispondere alle richieste condivisibili di tanti genitori di garantire il diritto allo studio ai loro figli. Sarà per due o tre giorni al massimo perché i ragazzi si sono detti intenzionati a sgomberare venerdì» ha detto la preside aggiungendo: «Su un totale di 1750 studenti a occupare sono 350.

C'è dunque una prevaricazione di pochi sui tanti». E poi ha sottolineato «Non è assolutamente voluta per bloccare l'occupazione, la dad è una risposta data dalla scuola a una lecita richiesta delle famiglie». Quanto alla possibilità di attivare la dad al di là delle situazioni legate al Covid la dirigente ha affermato: «Noi abbiamo un regolamentato che prevede sia applicata in caso di emergenza, e quindi non è solo collegata a lockdown e quarantena. Bisogna garantire il diritto allo studio. Tra l’altro sono anche preoccupata dal fatto che i ragazzi stiano all’interno senza mascherina perchè abbiamo un cluster di Covid nella succursale di Casal Boccone».

E stamattina c'è stato un tentativo di occupazione di un altro istituto della Capitale. Al liceo Carducci di via Asmara, nel quartiere Trieste, circa duecento studenti sono entrati nella scuola intenzionati a occupare. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del commissariato Vescovio. Dopo una mediazione, in tarda mattinata i ragazzi sono poi usciti dalla scuola.

A ritornare sul tema delle occupazioni in epoca Covid è stato oggi il presidente dell’Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi, che ha sottolineato: «In una fase così delicata per il nostro paese, la nostra economia, l’occupazione, le trasformazioni sociali in atto, ci aspetteremmo dai giovani, che si stanno preparando a prendere in mano e guidare il nostro futuro, maggiore consapevolezza e collaborazione. Proprio per questo come presidente dell’associazione dei presidi di Roma chiedo loro un incontro pubblico per ragionare sui reali problemi che affliggono la scuola, tralasciando gli slogan che possono creare rumore per una settimana ma poi non lasciano traccia».

