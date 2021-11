Il Friuli da lunedì in zona gialla: il super Green pass anticipato di una settimana

Sulla base dei dati relativi all’andamento della pandemia, da lunedì 29 novembre il Friuli Venezia Giulia sarà in zona gialla. In pratica si sta lavorando per anticipare di una settimana la nuova stretta introdotta con il «super» Green pass, per adottare già da subito misure omogenee a quelle che entreranno in vigore il 6 dicembre ed evitare le restrizioni previste per la zona gialla sino a oggi. Da lunedì prossimo quindi in Fvg scatteranno i divieti per i no-vax.

Il governo accoglie così le indicazioni del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Il decreto che in tutta Italia entra in vigore il 6 dicembre viene applicato «per evitare confusione e soprattutto per fermare la curva epidemiologica in salita», come spiegano fonti della Regione. In queste ore si sta mettendo a punto il meccanismo per garantire i controlli. In giallo anche la provincia di Bolzano. L’ordinanza sarà firmata domani dal ministro della Salute Roberto Speranza. Ristoranti, feste, discoteche solo al green pass “rafforzato”. Da lunedì in Friuli soltanto chi ha il green pass “rafforzato” (quindi guariti o vaccinati) potrà svolgere le seguenti attività: andare al ristorante al chiuso, assistere a spettacoli a cinema o a teatro, andare allo stadio e nei palazzetti dello sport, partecipare alle feste e alle cerimonie pubbliche, andare in discoteca.