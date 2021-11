Nuova variante sud africana, si chiamerà "Nu"? Il vaccino, intanto, proteggerebbe dai casi gravi

La nuova variante B.1.1.529 isolata in Sud Africa potrebbe essere chiamata con la lettera dell’alfabeto greco "Nu" secondo la progressione delle finora adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) per le altre varianti del virus SarsCoV2. Lo ha ipotizzato il bioinformatico Tulio de Oliveira, dell’Università del KwaZulu-Natal.

Lo riporta la rivista Nature sul suo sito. La decisione sul nome potrebbe arrivare in giornata dall’Oms, che si riunisce a Ginevra. Come è avvenuto recentemente per un’altra variante, la Mu, anche per questa nuova variante potrebbe essere adottata la pronuncia più comunemente utilizzata nella letteratura scientifica, mentre quella più diffusa al di fuori di questo ambito è "Ni".

«Una parziale elusione della risposta immunitaria è probabile, ma è altrettanto probabile che i vaccini offriranno ancora alti livelli di protezione contro il ricovero e la morte». È uno dei passaggi salienti della pagina di domande e risposte sulla nuova variante B.1.1.529 approntata dal National Institute for Communicable Diseases (NICD) sudafricano, l’istituto pubblico di riferimento sulle malattie infettive. «Attualmente non sono stati riportati sintomi insoliti a seguito dell’infezione con la variante B.1.1.529 e, come con altre varianti - afferma l’Istituto - alcuni individui sono asintomatici».

Intanto una serie di riunioni sono state organizzate oggi a Bruxelles, per discutere una serie di misure per far fronte alla nuova variante che circola nell’Africa australe e all’impennata del Covid. La presidenza di turno slovena del Consiglio Ue ha convocato una riunione dell’Icpr (il meccanismo del Consiglio con gli stati membri per la risposta alle crisi) per discutere la proposta della Commissione europea di ricorrere al "freno d’emergenza per sospendere i voli dall’Africa australe.

Bruxelles è inoltre in contatto con Eurocontrol e l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) che stanno preparando una raccomandazione per gli aeroporti nell’Ue sulla questione. Inoltre per stasera alle 18, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha convocato una riunione della task force interna all’Esecutivo.

