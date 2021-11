Pfizer: in grado di produrre in tre mesi risposta su misura contro variante Covid che sfugga al vaccino

Pfizer, in grado di produrre in tre mesi il vaccino su misura contro variante Covid.

«Nel caso in cui emerga una variante del virus SasrCoV2 che sfugga al vaccino, Pfizer e BioNTech prevedono di essere in grado di sviluppare e produrre un vaccino su misura contro quella variante in circa 100 giorni, previa approvazione normativa». E’ quanto fa sapere l’azienda farmaceutica Pfizer interpellata dall’ANSA.

Pfizer: risultati sulla nuova variante sudafricana entro due settimane

La Pfizer, inoltre, fa sapere che sta già studiando la nuova variante sudafricana di Covid-19, e conta di avere i primi risultati «al più tardi entro due settimane».

