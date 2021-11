Violenza sessuale di gruppo, rinviati a giudizio Ciro Grillo e i tre amici

La gup del tribunale di Tempio Pausania, Caterina Interlandi, ha rinviato a giudizio Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e i tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti una giovane italo-norvegese.

La decisione è stata comunicata dal giudice agli avvocati poco dopo le 16. I quattro giovani non saranno presenti in aula. Il procuratore Gregorio Capasso ha già annunciato che rappresenterà l’accusa. I quattro giovani avevano a suo tempo comunicato la rinuncia al rito abbreviato Il presunto stupro di gruppo sarebbe avvenuto nel residence di Beppe Grillo a Cala di Volpe, in Costa Smeralda nel luglio 2019.

