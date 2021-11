Salvatore Di Gangi, il boss di Sciacca travolto da un treno. Era uno dei fedelissimi di Totò Riina

La procura di Genova ha aperto un fascicolo a carico di ignoti sulla morte del boss di Sciacca, Salvatore Di Gangi, ritenuto uno dei fedelissimi di Totò Riina. Il sostituto procuratore della Dda Federico Manotti ha disposto l’autopsia. Sul caso stanno indagando la Squadra mobile e gli agenti della Polizia ferroviaria. Gli inquirenti al momento sembrano propendere più per la disgrazia, che per l’omicidio. L’uomo, molto anziano e in custodia cautelare ad Asti, era stato scarcerato perchè malato. Era sceso dal treno alla stazione di Genova piazza Principe, si era incamminato in una galleria ferroviaria dove è stato investito da un treno merci. Il cadavere è stato ritrovato intorno alle 20.30.

