Covid: ragazza positiva con miocardite in gravi condizioni a Torino. I medici: ecco perché vaccinarsi

Una ragazza positiva al Covid-19 ricoverata nel reparto di Rianimazione del Parini sabato, per sintomi correlabili a una miocardite in pazienti Covid positivi, è stata trasferita in condizioni molto gravi all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La ragazza non è vaccinata. «Il rischio di miocarditi e pericarditi legate al Covid è 40 volte superiore al rischio di queste patologie legate alle vaccinazioni», spiega il coordinatore dell’emergenza sanitaria Luca Montagnani.

Miocarditi molto lievi per i vavvinati e si curano con banali farmaci

"Per le miocarditi associate alla vaccinazione - prosegue - il rischio è minimo, sono molto lievi e in pazienti generalmente adolescenti, si curano con banali farmaci. Senza vaccino invece, con una miocardite e il Covid si rischia di finire in Rianimazione e in condizioni molto gravi». Ora, è «vaccinazioni e terze dosi sono basilari, con assoluta certezza posso dire che i non vaccinati hanno manifestazioni della malattia molto più gravi», aggiunge Montagnani.

Palù: il Covid e' diventato una malattia pediatrica

«Lo affermo esplicitamente. Il Covid 19 è diventata una malattia pediatrica, tra le prime cause di morte a questa età. Mentre nessuna giovane vita è stata interrotta a causa del vaccino anti Covid": a sostenerlo è il virologo del Cts e presidente del cda dell’Aifa, Giorgio Palù, in un’intervista al Corriere della Sera.

«Il Cdc americano, la massima autorità per il controllo delle malattie infettive, ha già raccomandato l’uso di questo vaccino, prodotto da Pfizer», ha ricordato Palù a propositi della vaccinazione della fascia 5-11 anni, «gli studi presentati dall’azienda per avere l’autorizzazione al commercio, arrivata in Usa il 29 ottobre scorso, hanno coinvolto 2.400 bambini. L’efficacia si è rivelata del 90,7% nel prevenire la malattia sintomatica, non si sono visti effetti avversi di rilievo».

Quanto agli effetti collaterali manifestatisi in alcuni adolescenti che si sono vaccinati, per Palù «i problemi di miocardite, l’infiammazione al cuore che si è manifestata in ragazzi più grandi, in questa fascia d’età sono stati rarissimi e mai seri». «Mentre invece è maggiore il rischio di prendere il Covid e sviluppare una sindrome infiammatoria, la Mis-C, che è grave e colpisce molti organi», ha osservato. Per il professore «i benefici sono diretti e indiretti. Nel 2020, sempre secondo il Cdc, il 3% dei piccoli hanno avuto l’infezione, oggi siamo al 25% perchè circola la variante Delta, molto più contagiosa. Su migliaia di ricoveri pediatrici in ospedale, un terzo hanno riguardato bimbi sani che in parte hanno avuto bisogno di cure in terapia intensiva».

