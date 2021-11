Maltempo, bufera di vento a Malta: stop ai traghetti con la Sicilia e Gozo

Una bufera di vento che in serata arriverà a forza 8 sta battendo Malta dalle prime ore di oggi. L’ufficio meteorologico nazionale stamattina ha lanciato un avviso di venti sempre più forti da nordovest, che dureranno almeno fino a domani. Le compagnie di navigazione Virtu Ferries e Ponte, che gestiscono i collegamenti con catamarani veloci verso la Sicilia (rispettivamente con Pozzallo ed Augusta) hanno annunciato la cancellazione delle corse di oggi e domattina. Anche i traghetti verso l’isola di Gozo sono stati ridotti al minimo essenziale: cancellati quelli veloci in partenza dalla Valletta, restano operative solo alcune corse dal porto settentrionale di Cirkewwa con una rotta che circumnaviga Comino per essere meno esposta al vento. Nel canale di Gozo le onde nella notte supereranno i 4,7 metri di altezza.

