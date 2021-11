Efficacia vaccini contro variante Omicron, servono due settimane per valutarla

«I vaccini esistenti hanno continuato a mostrare di essere efficaci contro le varianti che sono comparse e che circolano in Europa. Non sappiamo se sarà così anche con la variante Omicron o no. Ma dobbiamo essere certi di capire se sarà così o meno». Lo ha dichiarato la direttrice esecutiva dell’Ema, Emer Cooke, in audizione alla commissione Salute del Parlamento europeo sulla pandemia di Covid. «Ci vogliono circa due settimane per farlo, anche se questa variante è piuttosto diversa dalla sequenza contro il virus circolante», ha aggiunto.

