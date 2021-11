Incidente sulla statale 101 a Galatone (Lecce), morto un 66enne

A causa di un incidente, sulla statale 101 "Salentina di Gallipoli" è stata provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Lecce, all’altezza del chilometro 26,000 in località Galatone. Il sinistro, che ha causato il decesso di un 66enne, ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante. Per ripristinare le regolari condizioni del traffico sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco il personale del 118 e la Polizia stradale. Al momento il traffico viene deviato verso sulla viabilità limitrofa, con indicazioni in loco.

