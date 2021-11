Scuola, restano in vigore le vecchie regole: revocata la circolare di ieri. Niente Dad con un solo contagio

Dietrofront. La circolare arrivata ieri nelle scuole è già stata revocata. Cambiano dunque ancora le regole per le quarantene a scuola. Non si torna al vecchio principio che con un contagio in classe, tutti i compagni devono restare a casa in isolamento. Servono due casi di positività per i bambini dai sei anni ai 12 (elementari e prime medie). Per gli altri più grandi che sono per l’85 per cento vaccinati resta il sistema della «sorveglianza attiva con i tamponi»: si andrà in Dad soltanto al terzo contagio in classe.