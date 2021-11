Terza dose, da domani prenotazioni per over 18. Costa: “Seguiamo Aifa”

«Da domani apriamo a tutti gli over 18 per le prenotazioni delle terze dosi. Come ha detto il commissario Figliuolo siamo pronti a procedere a un ritmo di 400mila dosi al giorno». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa intervenendo a Radio Anch’Io, su Radio1. «Qualche hub verrà riaperto ma abbiamo anche le farmacie pieno regime. Ciò ci permetterebbe di procedere rapidamente sulla terza dose», ha aggiunto. Dopo quanto tempo fare la terza dose vaccinale? A questa domanda il sottosegretario risponde così: «Su questo ci affidiamo alle indicazioni scientifiche. Oggi Aifa ci dice dopo 5 mesi e così facciamo».

