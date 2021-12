Auto sbanda nel Foggiano, muore mamma: gravissima bimba di pochi mesi

Una donna è morta in un incidente stradale avvenuto sulla statale 272, tra San Marco in Lamis e San Severo nel Foggiano. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita una bambina di pochi mesi, figlia della vittima. Stando a una prima ricostruzione l’automobile, un’Audi Q3 - con a bordo la donna, il marito e la loro figlia, per cause da accertare è uscita fuori strada finendo in un canale di scolo. La donna è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è morta all’istante.

La neonata è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Nello stesso ospedale è stato ricoverato anche il padre della bambina, rimasto ferito nell’incidente. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

