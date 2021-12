Red Ronnie, incidente sulla A24: frattura al setto nasale per il critico musicale

Incidente senza gravi conseguenze per il giornalista e critico musicale Red Ronnie, al secolo Gabriele Ansaloni. Per motivi che sono ancora in via di accertamento da parte degli agenti della Sottosezione di polizia autostradale dell’Aquila-Ovest, l’auto del conduttore televisivo e radiofonico, è finita contro un cuspide dell’autostrada Roma-Teramo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno trasferito Redde Ronnie all’ospedale dell’Aquila per alcune visite di accertamento. Il critico musicale ha riportato fortunatamente solo una frattura composta del setto nasale e dopo poco è stato dimesso dall'ospedale e si trova adesso in albergo, da dove ha tranquillizzato tutti con un video.

