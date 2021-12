Tragedia a Bari, studente 14enne muore dopo essere precipitato dalla finestra della scuola

Tragedia stamattina a Ruvo di Puglia (in provincia di Bari). Uno studente di 14 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra. Da quanto si apprende l'incidente sarebbe avvenuto al primo piano di una scuola superiore intorno alle 11.

Sul posto è tempestivamente intervenuta un’ambulanza del 118, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione per il giovane studente non c'è stato nulla da fare. Dalle prime informazioni, sembra che i compagni di scuola lo abbiano visto sedersi sul bordo della finestra e cadere di spalle. Sul grave accaduto indagano i carabinieri ed al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Sotto schock alunni ed insegnanti. Tutte le attività didattiche sono state sospese.

