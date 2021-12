Usa: se la Russia invade l’Ucraina noi siamo pronti ad agire

"Se la Russia invade l’Ucraina, noi siamo pronti ad agire". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in conferenza stampa alla ministeriale Nato a Riga, sottolineando tuttavia che per Washington e per gli alleati la via maestra per la risoluzione del conflitto resta la diplomazia. «Abbiamo detto chiaramente al Cremlino che reagiremo», ha ribadito Blinken citando «una serie di misure economiche ad alto impatto che in passato abbiamo evitato di utilizzare».

Rispondendo quindi a domande in conferenza stampa a conclusione della riunione Nato a Riga, il capo della diplomazia americana ha insistito sul fatto che al momento non intende rivelare maggiori dettagli sugli eventuali termini di reazione, ma che, se necessario, questi verranno "condivisi con Mosca al momento opportuno". Intanto, ha sottolineato inoltre l’impegno condiviso fra gli alleati sulla necessità di conseguenze in caso di aggressione. «Tutto questo - ha detto - per dissuadere Putin dal procedere in quella direzione».

